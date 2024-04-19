Спасенный через окно 300-килограммовый москвич умер в больнице

Москвич весом 300 килограммов, госпитализированный через окно своей квартиры, скончался в больнице, его состояние ухудшилось за несколько дней. По информации Telegram-канала Baza, смерть наступила в среду, 17 апреля.

Официальной информации к данному моменту не поступало.

Больного положили в больницу в тяжелом состоянии в четверг, 11 апреля, у него диагностировали воспаление, которое осложнялось диабетом, сердечной недостаточностью и ожирением. Мужчине было 54 года.

Для госпитализации потребовалась помощь спасателей МЧС - они вырезали металлические решетки на окнах, так как в дверь своей квартиры москвич не пролезал. Самостоятельно вывезти мужчину восемь врачей не смогли, больной был ограничен в движении.