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Спасенный через окно 300-килограммовый москвич умер в больнице

На прошлой неделе москвича доставили в больницу с воспалением, которое осложнялось ожирением, сердечной недостаточностью и диабетом, ему было 54 года.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 15:52:04
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости

Москвич весом 300 килограммов, госпитализированный через окно своей квартиры, скончался в больнице, его состояние ухудшилось за несколько дней. По информации Telegram-канала Baza, смерть наступила в среду, 17 апреля.

Официальной информации к данному моменту не поступало.

Больного положили в больницу в тяжелом состоянии в четверг, 11 апреля, у него диагностировали воспаление, которое осложнялось диабетом, сердечной недостаточностью и ожирением. Мужчине было 54 года.

Для госпитализации потребовалась помощь спасателей МЧС - они вырезали металлические решетки на окнах, так как в дверь своей квартиры москвич не пролезал. Самостоятельно вывезти мужчину восемь врачей не смогли, больной был ограничен в движении.

#Москва #в стране и мире #больница #Ожирение #Диабет
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