В Москве для госпитализации мужчины весом 300 кг потребовалась помощь МЧС

В Москве для госпитализации пациента врачам пришлось прибегнуть к помощи спасателей и попросить их срезать металлические оконные решетки. Это связано с тем, что вес человека превышает 300 килограммов.
Как сообщает «360», 54-летнему москвичу стало плохо, прибывшие на вызов фельдшеры выявили у него сердечную недостаточность. Мужчина ограничен в движении, и носилки не выдержат его вес.
Вместе с этим пациент не поместится в машину скорой медицинской помощи и его не смогут вынести из квартиры через двери.
К месту жительства вызвали спасателей МЧС. Им предстоит спилить решетки, чтобы вынести мужчину и отвезти в больницу.
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