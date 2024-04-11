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В Москве для госпитализации мужчины весом 300 кг потребовалась помощь МЧС

Пациента весом более 300 килограммов нельзя было пронести через двери квартиры и поместить в машину скорой помощи, для этого врачи попросили спасателей срезать с окна металлические решетки и отвезти его в больницу.
Дарина Криц 2024-04-11 12:42:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве для госпитализации пациента врачам пришлось прибегнуть к помощи спасателей и попросить их срезать металлические оконные решетки. Это связано с тем, что вес человека превышает 300 килограммов.

Как сообщает «360», 54-летнему москвичу стало плохо, прибывшие на вызов фельдшеры выявили у него сердечную недостаточность. Мужчина ограничен в движении, и носилки не выдержат его вес.

Вместе с этим пациент не поместится в машину скорой медицинской помощи и его не смогут вынести из квартиры через двери.

К месту жительства вызвали спасателей МЧС. Им предстоит спилить решетки, чтобы вынести мужчину и отвезти в больницу.

 

#Москва #в стране и мире #МЧС РФ #Скорая помощь #избыточный вес #300 кг #решетки на окнах
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