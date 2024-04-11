В Москве для госпитализации мужчины весом 300 кг потребовалась помощь МЧС

В Москве для госпитализации пациента врачам пришлось прибегнуть к помощи спасателей и попросить их срезать металлические оконные решетки. Это связано с тем, что вес человека превышает 300 килограммов.

Как сообщает «360», 54-летнему москвичу стало плохо, прибывшие на вызов фельдшеры выявили у него сердечную недостаточность. Мужчина ограничен в движении, и носилки не выдержат его вес.

Вместе с этим пациент не поместится в машину скорой медицинской помощи и его не смогут вынести из квартиры через двери.

К месту жительства вызвали спасателей МЧС. Им предстоит спилить решетки, чтобы вынести мужчину и отвезти в больницу.