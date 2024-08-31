В штате Миссисипи семь человек погибли при ДТП с автобусом

В американском штате Миссисипи семь человек погибли и десятки получили ранения в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Уточняется, шестеро скончались на месте происшествия, а седьмой умер уже в больнице. По данным сотрудников правоохранительных органов штата, 37 пассажиров получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Точная причина происшествия не указывается, расследование инцидента продолжается, пишет RT.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом и большегрузом. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей.