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Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие

В том числе травмы получили двое детей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ирина Егорова 2024-08-21 12:50:41
© Фото: prim_police, Telegram © Видео: prim_police, Telegram

Во Владивостоке произошло ДТП автобуса с грузовиком, в результате которого пострадали пятеро взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сообщается, что за рулем автобуса был 51-летний мужчина, большегрузом управлял 62-летний водитель. Авария произошла в районе дома №1 на улице Клары Цеткин.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как белый микроавтобус, двигаясь по крайней правой полосе  на полном ходу врезается в грузовик.

#в стране и мире #авария #Владивосток #ДТП #пострадавшие #водитель
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