Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие

Во Владивостоке произошло ДТП автобуса с грузовиком, в результате которого пострадали пятеро взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сообщается, что за рулем автобуса был 51-летний мужчина, большегрузом управлял 62-летний водитель. Авария произошла в районе дома №1 на улице Клары Цеткин.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как белый микроавтобус, двигаясь по крайней правой полосе на полном ходу врезается в грузовик.