К жестко севшему Ан-2 во Владикавказе вылетел спасательный вертолет

Одного пассажира Ан-2, который совершил жесткую посадку в Северной Осетии, планируют эвакуировать на вертолете. Ка-32 уже вылетел из Минеральных Вод к месту происшествия, сообщили в Росавиации.

«На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы», - говорится в официальном Telegram-канале.

Представитель Росавиации также уточнил, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков. По его словам, предварительно, во время посадки на борту находились семь человек.

Напомним, самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе. По данным Telegram-канала 112, пострадали восемь человек, включая детей. Также отмечается, что пилот самостоятельно сообщил о случившимся, но не смог объяснить локацию посадки.