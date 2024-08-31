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При жесткой посадке Ан-2 во Владикавказе пострадали восемь человек

На борту воздушного судна находилось 10 парашютистов, два ребенка, больных коклюшем и их отец.
Мария Зайцева 2024-08-31 13:50:07
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Вылетевший с аэродрома ДОСААФ в Пригородном районе Северной Осетии самолет упал между селениями Майрамадаг и Кобан. Об этом сообщает МЧС по республике.

При жесткой посадке пострадали восемь человек, включая детей, как сообщает телеграм-канал 112.

По данным издания, на бору находилось 10 парашютистов, два больных коклюшем ребенка и их отец.

«На место происшествия направлены спасатели и огнеборцы МЧС России в количестве 10 человек и 2 единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пилот самостоятельно сообщил о произошедшем службе спасения, но не смог объяснить локацию посадки.

#в стране и мире #Самолет #Ан-2 #пострадавшие #владикавказ #Северная Осетия #жесткая посадка
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