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В Париже начались беспорядки в ходе массовых акций после выборов

Радикалы подожгли велосипеды. Полиция применила слезоточивый газ.
Владимир Рубанов 2024-07-08 00:55:43
© Фото: IgnazBearth, X.com © Видео: Associated Press

Стычки с полицией произошли во время манифестации сторонников левого альянса «Новый народный фронт» на площади Республики в центре Парижа, сообщает ТАСС. Полицейские применили слезоточивый газ для пресечения беспорядков.

Протестующие в черных масках начали забрасывать полицейских фейерверками, камнями и бутылками, произошли столкновения.

Радикалы подожгли несколько прокатных велосипедов рядом с площадью. На место прибыли пожарные, чтобы потушить огонь, сообщает РИА Новости.

Сторонники левых сил собрались на площади Республики в центре Парижа, чтобы отпраздновать победу во втором туре парламентских выборов. Позднее к манифестантам присоединились радикалы. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.

Во Франции 7 июля прошел второй тур досрочных парламентских выборов. «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в Национальной ассамблее. Блок Эммануэля Макрона «Вместе» получит от 150 до 175 мандатов. Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» может рассчитывать на 115-150 кресел.

По итогам выборов премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля. Лидер левых Жан-Люк Меланшон рассчитывает, что у его блока будет возможность сформировать новое правительство.

#Франция #Выборы #Париж #беспорядки #митинги #полиция #слезоточивый газ
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