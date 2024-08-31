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Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду и области выросло до 52

Из них 31 человек пострадал в Белгороде, включая 3 детей.
Мария Зайцева 2024-08-31 13:37:27
© Фото: vgladkov, telegram

Число пострадавших в результате обстрелов киевского режима вечером в пятницу увеличилось до 52 человек, погибших пять человек. Об этом следует из данных губернатора области Вячеслава Гладкова.

Из них всех в Белгороде был ранен 31 человек, в том числе и пять детей. Восемь человек получили амбулаторную помощь, а 23 госпитализировали.

В поселках Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное и селах Головино, Крутой Лог, Никольское, Петровка и Пушкарное пострадали 19 человек, из них 15 были ранены в результате воздушной атаки в Дубовом. 17 мирных жителей госпитализированы, а двое лечатся амбулаторно.

В Волоконовском районе села Новое, Тишанка и хутора Плотвянка ранены еще двое, одного отпустили после оказания помощи, а второй мирный житель госпитализирован в центральную больницу Валуйска.

Ранее было известно о 46 пострадавших и пяти погибших в результате украинского обстрела в Белгороде и области, который произошел вечером 30 августа. Гладков сообщил, что удары были совершены РСЗО Vampire.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #белгород #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков #Госпитализированные
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