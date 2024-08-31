Израиль ударил по двум позициям «Хезболлы» в южном Ливане

Израильские военнослужащие подвергли обстрелам территорию южного Ливана. В операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла» задействованы военно-воздушные силы и артиллеристы.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ВВС ударили по военному строению, в котором скрывались несколько вооруженных радикалов. Артиллерия обстреляла ракетные установки «Хезболлы».

«Сегодня солдаты ЦАХАЛ обнаружили несколько террористов, проникших в военную структуру "Хезболлы" в районе Тайр-Харфа на юге <...> Кроме того, артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по пусковым установкам в районе Шебаа на юге Ливана», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сутками ранее израильские войска также обстреляли ракетные установки «Хезболлы» на ливанской территории. При этом одна из ракет успела долететь до Израиля.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о скорой неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке, прокомментировав сообщения СМИ о войсках США в регионе, которые готовы к «любой непредвиденной ситуации». Причиной сверхнапряженности, по ее словам, является неурегулированность палестино-израильского конфликта.