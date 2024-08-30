ЦАХАЛ ударил по ракетным установкам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана. По информации ведомства, истребители нанесли удары по ракетным установкам ливанской группировки.

«Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, которые представляли угрозу для нашего государства», - заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ выявили запуск нескольких снарядов в направлении израильской территории. Одна из ракет успела пересечь ливано-израильскую границу в районе Мигдаль Тефен, упав уже в еврейском государстве. Не сообщается, есть ли пострадавшие.

Как сообщалось 27 августа, израильские удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» привели к ликвидации террористической ячейки.