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ЦАХАЛ ударил по ракетным установкам «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители израильской армии подвергли ударам позиции «Хезболлы» в Ливане, в частности, ракетные установки. Одна из ракет успела долететь до Израиля.
Марина Крижановская 2024-08-30 04:42:29
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана. По информации ведомства, истребители нанесли удары по ракетным установкам ливанской группировки.

«Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, которые представляли угрозу для нашего государства», - заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ выявили запуск нескольких снарядов в направлении израильской территории. Одна из ракет успела пересечь ливано-израильскую границу в районе Мигдаль Тефен, упав уже в еврейском государстве. Не сообщается, есть ли пострадавшие.

Как сообщалось 27 августа, израильские удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» привели к ликвидации террористической ячейки.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #нанесение ударов #ракетные установки
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