МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова заявила о скорой неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке

По ее словам, причиной эскалации является неурегулированность палестино-израильского конфликта.
Мария Зайцева 2024-08-28 07:21:14
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Ближний Восток близится к опасной черте, что грозит наступлением неконтролируемой эскалации. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель дипведомства прокомментировала сообщения СМИ о войсках США на Ближнем Востоке, которые готовы к «любой непредвиденной ситуации».

Захарова назвала основными причинами эскалации неурегулированность палестино-израильского конфликта и неспособность международного сообщества «остановить беспрецедентное кровопролитие» в Газе.

«Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива», - высказалась она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены встать на защиту Израиля при атаке Ирана на него.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #Ближний Восток #МИД РФ #сектор Газа #эскалация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 