Захарова заявила о скорой неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке

Ближний Восток близится к опасной черте, что грозит наступлением неконтролируемой эскалации. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель дипведомства прокомментировала сообщения СМИ о войсках США на Ближнем Востоке, которые готовы к «любой непредвиденной ситуации».

Захарова назвала основными причинами эскалации неурегулированность палестино-израильского конфликта и неспособность международного сообщества «остановить беспрецедентное кровопролитие» в Газе.

«Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива», - высказалась она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены встать на защиту Израиля при атаке Ирана на него.