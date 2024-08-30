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Число пострадавших при мощном тайфуне в Японии превысило 100 человек

Трое ранее объявленных пропавшими без вести оказались погибшими.
Мария Зайцева 2024-08-30 07:25:47
© Фото: NASA Earth, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Японии в результате тайфуна «Шань-Шань» пострадали 104 человека, четверо погибли, двое пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пять человек числились пропавшими без вести, троих из них нашли погибшими. Один человек погиб в городе Камиита на острове Сикоку.

В некоторых районах Японии выпало больше полуметра осадков, из-за чего начались паводки. В городе Хирацука вода поднялась до середины дверей «легковушек». На острове Кюсю практически 120 тысяч домов остаются без света со среды.

Об опасном тайфуне стало известно в 28 августа, тогда на острове Кюсю вынесли предписание об эвакуации для 845 тысяч жителей. Затем 29 числа появилась информация о трех погибших и одном пропавшем без вести.

#тайфун #Япония #Паводки #острова
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