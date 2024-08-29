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Три человека погибли и один пропал без вести из-за тайфуна в Японии

О тайфуне рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
Анастасия Бобылева 2024-08-29 06:15:40
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Остров Кюсю на юго-западе Японии пострадал от мощного тайфуна «Шань-шань», погибли по меньшей мере три человека и один пропал без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси.

«Мы располагаем данными о трех погибших, еще один числится пропавшим без вести», - передает сообщение Хаяси ТАСС.

Уточняется, что еще около 40 человек пострадали в результате бедствия.

Ранее метеорологи предупредили японцев о приближающемся тайфуне. В связи с этим на острове Кюсю вынесли предписание об эвакуации для 845 тысяч человек, а некоторые компании приостановили работу.

#в стране и мире #тайфун #Япония #Кюсю
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