Три человека погибли и один пропал без вести из-за тайфуна в Японии

Остров Кюсю на юго-западе Японии пострадал от мощного тайфуна «Шань-шань», погибли по меньшей мере три человека и один пропал без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси.

«Мы располагаем данными о трех погибших, еще один числится пропавшим без вести», - передает сообщение Хаяси ТАСС.

Уточняется, что еще около 40 человек пострадали в результате бедствия.

Ранее метеорологи предупредили японцев о приближающемся тайфуне. В связи с этим на острове Кюсю вынесли предписание об эвакуации для 845 тысяч человек, а некоторые компании приостановили работу.