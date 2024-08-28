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Опасный для жителей тайфун «Шань-Шань» движется к Японским островам

Водоемы могут выйти из берегов, предупреждают жителей.
Мария Зайцева 2024-08-28 12:19:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сильный тайфун «Шань-Шань» движется в сторону юго-запада Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

На острове Кюсю вынесли предписание об эвакуации для 845 тысяч человек.

Отмечается, что компании приостанавливают работу, например, Toyota временно остановила производственные линии.

Синоптики выпустили предупреждение для местных жителей о возможном выходе водоемов из берегов, а также о возникновении оползней, что опасно для тех, кто живет в низинах и у гор.

При правительстве страны был создан специальный штаб для реагирования на погодный катаклизм и сбора информации о бедствиях.

У островов Японии часто бывают тайфуны и являются сезонным явлением там, что обусловлено географическим положением. Две недели назад, 12 августа, более чем 150 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна «Мария».

#в стране и мире #тайфун #Япония
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