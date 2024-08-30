Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что киевский режим проигрывает России на поле боя.

На фоне этого вылазка в Курскую область лишена здравого смысла с военной точки зрения. Своим мнением Сакс поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное. Это военная бессмыслица», - выразил мнение профессор Сакс.

Вместе с этим, украинским войскам не хватает людей и вооружения, а также систем противовоздушной обороны, добавил он. В контексте переговорного процесса между двумя сторонами американский экономист отметил, что Россия не раз говорила о своей готовности к ним, в то время как стоящий за Украиной Запад «считает, что победит». По мнению Сакса, так как там никто не желает взять на себя ответственность, то вооруженный конфликт продолжается.

Немногим ранее американский экономист сообщил, что военные США сами принимают решения в боях на Украине, активно участвуя в них и выдавая себя за наемников. Сложившуюся ситуацию он назвал «состоянием горячей войны», поскольку участие не только финансовое и поставкой оборудования, но США имеют цели, стратегию, дают советы и располагают «персоналом на месте».