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Ми-28 превратил в металлолом технику ВСУ в Курской области

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.
Роман Закурдаев 2024-08-30 11:49:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удары по националистам и бронетехнике ВСУ в Курской области. Кадры вылета экипажей армейской авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям. На записи демонстрируется, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями, пускают ракеты. Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности.

На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #Курская область #ВСУ
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