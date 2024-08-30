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В МАК назвали причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в июле

Неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки назвали предварительными причинами.
Глеб Владовский 2024-08-30 21:21:14
© Фото: РИА Новости

Названы предварительные причины крушения SSJ-100 в Подмосковье 12 июля. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

«Второй пилот информировал: "Смотри, у нас угол атаки большой". Командир воздушного судна отреагировал: "Датчик угла атаки что ли не работает? », - говорится в отчете.

В документе также указана история полета, повреждения лайнера, метеорологические данные в районе места крушения и сведения о летном экипаже.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия обнаружены 38 фрагментов тел трех членов экипажа, погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной.

Напомним, что 12 июля лайнер потерпел крушение во время перегоночного рейса до аэропорта Внуково. Самолет потерпел крушение после технического обслуживания на авиационном заводе.

В свою очередь председатель комиссии по гражданской авиации общественного Совета «Ространснадзора» Олег Смирнов в беседе со «Звездой» также поделился догадками, что могло привести к аварии.

#Подмосковье #Крушение самолета #МАК #SSJ 100
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