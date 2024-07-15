Около 40 фрагментов тел нашли на месте крушения SSJ-100 под Коломной

Сотрудники экстренных служб обнаружили 38 фрагментов тел трех членов экипажа, погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов», - заявил собеседник агентства.

Напомним, что лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье во время перегоночного рейса до аэропорта Внуково. Самолет потерпел крушение после после технического обслуживания на авиационном заводе. Лайнером управлял 53-х летний пилот Евгением Булавко с налетом более 5 тысяч часов. В составе экипажа также были пилот Владислав Харламов и бортпроводник Максим Лукманов. В авиакомпании «Газпром авиа» рассказали о выплатах компенсаций для семей погибших пилотов.

На месте крушения лайнера специалисты обнаружили два бортовых самописца, которые пригодны к расшифровке. «Черные ящики» записывают технические параметры полета и переговоры членов экипажа.