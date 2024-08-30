ЕС откроет в Киеве центр для координации и обучения военных ВСУ

Главы оборонных ведомств Европейского союза вслед за НАТО договорились открыть офис связи в Киеве по координации военной помощи Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров в Брюсселе.

«Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных», - цитирует РИА Новости Борреля.

Ранее в Европейском союзе не смогли согласовать снятие ограничений на удары ВСУ вглубь территории России. По словам главы евродипломатии Борреля, некоторые страны решили вовсе не поставлять Киеву вооружение.

До этого Жозеп Боррель признал, что Европейский союз является частью конфликта на Украине. По его словам, то что происходит на Украине определит политическое будущее Европы.