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В ЕС не согласовали снятие ограничений на удары ВСУ по России

По словам Борреля, в ходе неформальной встречи некоторые страны решили вовсе не поставлять вооружения Киеву.
Глеб Владовский 2024-08-29 21:20:05
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единому мнению о снятии ограничений на удары ВСУ европейским вооружением по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине», - подчеркнул дипломат.

Как отмечает РИА Новости, Боррель заверял, что призовет европейских министров снять «все ограничения».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом». К такому сравнению дипломат пришел, комментируя реакцию Европейского союза на мирные инициативы Будапешта.

#в стране и мире #евросоюз #Жозеп Боррель #удары всу
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