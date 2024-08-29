В ЕС не согласовали снятие ограничений на удары ВСУ по России

Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единому мнению о снятии ограничений на удары ВСУ европейским вооружением по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине», - подчеркнул дипломат.

Как отмечает РИА Новости, Боррель заверял, что призовет европейских министров снять «все ограничения».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом». К такому сравнению дипломат пришел, комментируя реакцию Европейского союза на мирные инициативы Будапешта.