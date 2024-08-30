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В Польше обвинили украинцев в незаконном получении пособий на детей

Украинцы получали деньги на тех детей, которые находились на родине.
Мария Зайцева 2024-08-30 13:56:03
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress

Большое количество переехавших в Польшу украинцев незаконно получали пособия на детей. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Туск рассказал, что многие получали деньги на тех детей, которые проживали на родине. В связи с этим в стране приняли закон о необходимости посещать школу всем детям украинских беженцев. Если условие будет нарушаться, родителей лишат выплат в 800 злотых, что чуть более 200 долларов, и оштрафуют на 100 злотых, что равно 25 долларам.

«Прежде всего мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты 800+ получали также на детей, которые вообще не находились в Польше», - высказался Туск.

Он выразил уверенность, что после введения закона количество получающих социальную выплату родителей резко уменьшится.

Ранее стало известно об отмене некоторых выплат беженцам с Украины в Польше.

#в стране и мире #дети #Польша #Дональд Туск #выплаты #родители #премьер министр
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