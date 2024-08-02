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Спасатели ведут поиски троих детей под завалами дома в Нижнем Тагиле

Судьба пятерых человек до сих пор остается неизвестной, заявили в оперативных службах.
Алексей Курильченко 2024-08-02 09:59:53
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Спасатели продолжают поиск троих детей, которые могут находиться под завалами жилого дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Местонахождение трех детей пока неизвестно», - заявил источник.

На данный момент судьба пятерых жильцов дома остается неизвестной, добавил собеседник агентства.

Всего при обрушении было повреждено или разрушено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек.

По данным МЧС РФ, из-под завалов извлечены 15 человек, в том числе семь детей. Вывезено более 400 тонн строительного мусора.

Напомним, что обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительным данным, причиной разрушения послужил взрыв газовоздушной смеси. Сообщается о 20 пострадавших и четырех погибших - среди них двое детей. Жители дома были эвакуированы и направлены в пункт временного размещения.

#в стране и мире #обрушение #дети #МЧС РФ #Нижний Тагил
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