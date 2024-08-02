Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

Число пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«В результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пятеро детей», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. От госпитализации отказались пять человек, остальным оказана помощь амбулаторно.

Напомним, что 1 августа, по предварительной версии, в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.