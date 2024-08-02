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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

В медучреждения госпитализировано 11 человек, из них пятеро детей.
Глеб Владовский 2024-08-02 08:38:38
© Фото: РИА Новости

Число пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«В результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пятеро детей», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. От госпитализации отказались пять человек, остальным оказана помощь амбулаторно.

Напомним, что 1 августа, по предварительной версии, в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

#в стране и мире #Свердловская область #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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