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В Нижнем Тагиле спасатели нашли тело четвертого человека

В общей сложности из-за взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле к настоящему времени погибли четыре человека.
Дарина Криц 2024-08-02 03:57:44
© Фото: МЧС РФ

В Нижнем Тагиле Свердловской области спасатели извлекли тело еще одного - четвертого - человека, погибшего при взрыве многоквартирного жилого дома.

Поисково-спасательная операция продолжается всю ночь. Прежде сообщалось о найденном теле третьего погибшего. По последним данным, спасти удалось 14 человек, из которых восемь детей.

Предварительно сообщается, что дом частично обрушился в результате взрыва газовоздушной смеси. После МВД инициировало проверку сообщений местных жителей, которые сообщали о подозрительных незнакомых мужчинах в форме газовщиков.

Местные жители сообщили, что незнакомцы перед подъездом, где прогремел взрыв, стукнули по трубе. При этом женщины выгоняли подозрительных мужчин из подъезда.

#в стране и мире #МЧС РФ #спасатели #Взрыв газа #Обрушение дома #Нижний Тагил #число погибших
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