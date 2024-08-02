В Нижнем Тагиле спасатели нашли тело четвертого человека

В Нижнем Тагиле Свердловской области спасатели извлекли тело еще одного - четвертого - человека, погибшего при взрыве многоквартирного жилого дома.

Поисково-спасательная операция продолжается всю ночь. Прежде сообщалось о найденном теле третьего погибшего. По последним данным, спасти удалось 14 человек, из которых восемь детей.

Предварительно сообщается, что дом частично обрушился в результате взрыва газовоздушной смеси. После МВД инициировало проверку сообщений местных жителей, которые сообщали о подозрительных незнакомых мужчинах в форме газовщиков.

Местные жители сообщили, что незнакомцы перед подъездом, где прогремел взрыв, стукнули по трубе. При этом женщины выгоняли подозрительных мужчин из подъезда.