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МО Азербайджана заявило об обстреле позиций своих пограничников

Азербайджанское минобороны обвинило Армению в обстреле позиций своих пограничников около села Шада.
Дарина Криц 2024-08-29 04:17:54
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Азербайджан заявил, что армянские военные обстреляли позиции пограничников азербайджанских вооруженных сил. При этом, по словам минобороны закавказской республики, обстрел производился из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шада. Позиции армянских ВС находились в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы,

«Минобороны Азербайджана сообщило об одностороннем обстреле позиций своих пограничников из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской автономной республики. Огонь велся со стороны армянских военных, выразили уверенность в военном ведомстве», - сообщил Life.

Согласно заявлениям азербайджанской стороны, обстрел произошел в 18:30 28 августа. При этом оборонное ведомство Армении заявило, что сообщения соседа - дезинформация.

«Сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности», - указали армянские военные.

Во время государственного визита в Азербайджан президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать демаркации границ между двумя кавказскими республиками, а также урегулированию их отношений.

Тогда же Путин отмечал, что российская сторона была бы рада, если могла бы посодействовать для подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. 

#Минобороны #в стране и мире #Армения #Пограничники #Азербайджан #обстрел позиций
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