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Путин и Алиев обсудят урегулирование ситуации на Южном Кавказе

Накануне уже состоялся разговор на эту тему.
Сергей Лебедев 2024-08-19 12:43:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Баку российский президент Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции «Загульба».

Владимир Путин отметил, что накануне уже обсудил с Ильхамом Алиевым урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Разговор на эту тему продолжится и сегодня.

«С вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим, это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе», - сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Москва была бы рада, если бы могла что-то сделать для подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Российский президент планирует рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.

Напомним, ранее Владимир Путин посетил Аллею почетного захоронения в Баку. Глава государства возложил венок к могиле экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. 

#Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Баку #переговоры #Президент
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