Путин: РФ готова содействовать демаркации границ Азербайджана и Армении

Россия продолжит всячески способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также заключению мирного договора. Об этом сегодня в Баку по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы», - добавил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают коренным интересам народов.

Ранее российский лидер сообщил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой урегулирование ситуации в регионе. Владимир Путин планирует рассказать армянскому премьер-министру Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.