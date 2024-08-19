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Путин: РФ готова содействовать демаркации границ Азербайджана и Армении

Президент отметил, что Москва будет и впредь способствовать урегулированию отношений между Баку и Ереваном.
Сергей Лебедев 2024-08-19 15:13:25
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россия продолжит всячески способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также заключению мирного договора. Об этом сегодня в Баку по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы», - добавил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают коренным интересам народов.

Ранее российский лидер сообщил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой урегулирование ситуации в регионе. Владимир Путин планирует рассказать армянскому премьер-министру Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.

#Россия #Армения #Азербайджан #Владимир Путин #Баку #переговоры
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