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Полянский назвал Украину полигоном для испытаний западного оружия

Российский дипломат Полянский заявил, что Украина превратилась в полигон для испытаний и утилизации западного вооружения.
Марина Крижановская 2024-08-29 02:27:35
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

Украина стала одним из самых бедных государств на постсоветском пространстве, вместе с тем превратившись в полигон для испытания нового оружия стран Запада.

Кроме этого, западные страны утилизируют на украинской земле свое старое вооружение. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украина перекочевала в разряд одного из самых бедных государств бывшего СССР», - приводит слова дипломата RT, которые он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса не прекращать поддержку Украине. По его словам, участники военного блока договорились продолжать поставку Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей.

До этого Минобороны РФ заявило о поставках ядерного топлива через Польшу и Румынию на Украину. Речь шла об отходах опасных химических производств и отработанного ядерного топлива, которые могут использоваться для изготовления «грязной бомбы» и проведения химических провокаций «под чужим флагом».

#в стране и мире #Украина #полигон #Дмитрий Полянский #западное вооружение
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