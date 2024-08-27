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МО РФ заявило о поставках ядерного топлива на Украину через Польшу

Топливо и химические отходы могут быть использованы для изготовления «грязной бомбы».
2024-08-27 09:31:26
© Фото: Guido Kirchner, dpa, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Поставки Украине отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива организуются через Польшу и Румынию. Об этом сообщает Минобороны России.

Топливо и химические отходы могут быть использованы для изготовления «грязной бомбы» и проведения химических провокаций «под чужим флагом», заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем Андрея Ермака - главы офиса президента Украины», - сообщил он.

Россия в очередной раз призвала ОЗХО к проведению беспристрастного расследования по фактам применения ВСУ токсичных химикатов, учитывая предоставленные доказательства.

Кириллов также заявил, что Минобороны допускает возможность попыток покушений ВСУ на должностных лиц новых регионов с использованием химических веществ.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Украина #Польша #ВСУ #Румыния #«грязная» бомба #ядерное топилово
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