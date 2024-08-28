Столтенберг призвал страны НАТО не прекращать поддержку Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине для ведения боевых действий. Текст пресс-релиза опубликован на сайте альянса.

«Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу», - заявил он.

Столтенберг также подчеркнул, что страны блока договорились координировать помощь в обеспечении безопасности и подготовку кадров для Украины. Эти задачи возьмет на себя новое командование НАТО.

Согласно документу, члены альянса также пообещали предоставить помощь Украине в размере не менее 40 миллиардов евро, предоставляя в том числе системы ПВО и батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее в Польше заявили, что страны НАТО не согласятся на предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над территорией Украины.