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Расчет «Ланцета» уничтожил украинскую РЛС в Сумской области

Удар по радиолокационной станции нанесли военнослужащие из состава группировки войск «Север».
2024-08-26 15:07:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об ударе, нанесенном расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области по радиолокационной станции неприятеля.

Украинская РЛС СТ-68 находилась в лесопосадке, но все равно была обнаружена российскими средствами воздушной разведки.

Расчет «Ланцета» уничтожил радиолокационную станцию врага прямым попаданием. При этом уничтожение в реальном временем фиксировалось средствами воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что в Курской области «Ланцет» поразил украинский танк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РЛС #уничтожение #сумская область #ланцет #СТ-68
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