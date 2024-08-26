Расчет «Ланцета» уничтожил украинскую РЛС в Сумской области

Минобороны России сообщает об ударе, нанесенном расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области по радиолокационной станции неприятеля.

Украинская РЛС СТ-68 находилась в лесопосадке, но все равно была обнаружена российскими средствами воздушной разведки.

Расчет «Ланцета» уничтожил радиолокационную станцию врага прямым попаданием. При этом уничтожение в реальном временем фиксировалось средствами воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что в Курской области «Ланцет» поразил украинский танк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.