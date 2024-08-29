Расчет «Ланцета» поразил украинский М113 в приграничье Курской области

Минобороны России продемонстрировало кадры поражения украинского бронетранспортера М113 расчетом беспилотника «Ланцет».
Уточняется, что вражеская бронетехника была замечена в приграничном районе Курской области средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север». Вражеский бронетранспортер вез боеприпасы и пехоту ВСУ.
После этого обнаруженную цель поразили прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Средства объективного контроля зафиксировали возгорание украинского бронетранспортера.
Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» уничтожил украинскую РЛС в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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