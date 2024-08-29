Соавтор нового ГОСТа перечислил «запрещенные приемы» на квестах

До конца 2024 года ожидается введение ГОСТа с новыми требованиями для квестов. О новых условиях рассказал в беседе со «Звездой» соавтор документа и генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.

По его словам, в основу ГОСТа для взрослых квестов лягут требования для детей, которые вступили в силу 1 марта 2024 года. При этом будет адаптация контента, поскольку данные развлечения имеют возрастное ограничение 18+.

«Никакого использования открытого огня быть не должно. Не допускается использования предметов, которые могут нанести травму, в том числе ножи, пилы, бензопилы...» - сказал предприниматель.

Жиганов также уточнил, что проводить подобные мероприятия в заброшенных помещениях также будет недопустимо. Кроме того, будет запрет на использование механических замков на путях эвакуации.

«Никаких контактов с участниками квеста быть не должно. Ни легкого, ни среднего. Произвести ту или иную эмоцию, когда речь идет про хоррор-квесты, без контакта очень легко. Страх - это самая дешевая эмоция», - подчеркнул гендиректор.

Жиганов также отметил, что документ ГОСТа формируется исходя из ошибок и чрезвычайных происшествий, которые происходили в сфере развлечений в целом. Кроме того, необходимо убрать самодеятельность среди тех, кто хочет сэкономить на безопасности в угоду прибыли.

Ранее сообщалось о задержании в Дагестане владельца квест-парка, в котором сгорели люди. Напомним, что ночью 22 июля две девушки погибли в результате возгорания.