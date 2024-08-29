МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соавтор нового ГОСТа перечислил «запрещенные приемы» на квестах

По словам собеседника «Звезды», актеры не должны будут контактировать с участниками, а также запрещены к использованию опасные предметы.
Глеб Владовский 2024-08-29 15:13:44
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

До конца 2024 года ожидается введение ГОСТа с новыми требованиями для квестов. О новых условиях рассказал в беседе со «Звездой» соавтор документа и генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.

По его словам, в основу ГОСТа для взрослых квестов лягут требования для детей, которые вступили в силу 1 марта 2024 года. При этом будет адаптация контента, поскольку данные развлечения имеют возрастное ограничение 18+.

«Никакого использования открытого огня быть не должно. Не допускается использования предметов, которые могут нанести травму, в том числе ножи, пилы, бензопилы...» - сказал предприниматель.

Жиганов также уточнил, что проводить подобные мероприятия в заброшенных помещениях также будет недопустимо. Кроме того, будет запрет на использование механических замков на путях эвакуации.

«Никаких контактов с участниками квеста быть не должно. Ни легкого, ни среднего. Произвести ту или иную эмоцию, когда речь идет про хоррор-квесты, без контакта очень легко. Страх - это самая дешевая эмоция», - подчеркнул гендиректор.

Жиганов также отметил, что документ ГОСТа формируется исходя из ошибок и чрезвычайных происшествий, которые происходили в сфере развлечений в целом. Кроме того, необходимо убрать самодеятельность среди тех, кто хочет сэкономить на безопасности в угоду прибыли.

Ранее сообщалось о задержании в Дагестане владельца квест-парка, в котором сгорели люди. Напомним, что ночью 22 июля две девушки погибли в результате возгорания. 

#наш эксклюзив #ГОСТ #запреты #хоррор #квесты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 