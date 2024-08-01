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В Дагестане задержали владельца квест-парка, в котором сгорели девушки

Его уже допросили в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для него.
Анастасия Бобылева 2024-08-01 00:18:10
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Дагестане задержали хозяина квест-парка, где в пожаре погибли две девушки. Его подозревают в нарушении норм безопасности.

«Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - передает РИА Новости сообщение источника из следственных органов.

Задержанного уже допросили в качестве подозреваемого. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для него.

Ранее сообщалось о задержании аниматора квест-парка. Его также допросили. Помимо этого, задержан оператор, он тоже подозревается в оказании услуг, нарушающих требования безопасности.

Две девушки сгорели заживо во время прохождения квеста 22 июля около 2 часов ночи. Квест находился в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова в Махачкале.

#в стране и мире #пожар #Задержание #Трагедия #квест
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