В Дагестане задержали владельца квест-парка, в котором сгорели девушки

В Дагестане задержали хозяина квест-парка, где в пожаре погибли две девушки. Его подозревают в нарушении норм безопасности.

«Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - передает РИА Новости сообщение источника из следственных органов.

Задержанного уже допросили в качестве подозреваемого. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для него.

Ранее сообщалось о задержании аниматора квест-парка. Его также допросили. Помимо этого, задержан оператор, он тоже подозревается в оказании услуг, нарушающих требования безопасности.

Две девушки сгорели заживо во время прохождения квеста 22 июля около 2 часов ночи. Квест находился в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова в Махачкале.