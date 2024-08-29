Нидерланды запретили Киеву бить F-16 по гражданским объектам

Истребители F-16, переданные Украине Нидерландами, не могут быть использованы для атак по гражданским объектам. Об этом местному телеканалу NOS заявил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс.

Он разрешил пользоваться истребителями в том числе и над территорией Российской Федерации, но напомнил о правилах войны.

«Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», - заявил Брекельманс.

В соблюдение законов как раз входят удары по гражданским объектам, которые киевскому режиму, со слов главы Минобороны Нидерландов, «точно нельзя делать».

Украина получила F-16 от США в начале августа. Тогда в поставке было 10 истребителей из 79 положенных. Сами Нидерланды одобрили передачу F-16 в количестве 24 самолетов в июле.