Натан Эйсмонт: спутники Маска превратят орбиту Земли в свалку

Грандиозные планы Илона Маска запустить на земную орбиту десятки тысяч спутников Starlink может привести к тому, что небо над нашей планетой превратится в свалку. Несмотря на заверения главы SpaceX об управляемости аппаратов, при любой неполадке они превратятся в бесполезный объект, мешающий космическим наблюдениям. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Маск говорит, что это не так страшно, потому что его аппараты управляемые и не представляют столь большую опасность, как мусор. Но это лишь до тех пор, пока у них все в порядке. Не существует технических устройств, которые имеют стопроцентную надежность - что-то выходит из строя. Неизбежно часть аппаратов Маска будет превращаться в мусор. Когда в небе столько объектов, они уже мешают наблюдением за естественными объектами, за звездами», - рассказал Эйсмонт.

В настоящее время на околоземной орбите находится около 35 тысяч мусорных фрагментов. Убрать их оттуда пока не представляется возможным - «чистка» будет стоить невероятного дорого.

Напомним, что Маск заявил о планах вывести на орбиту несколько десятков тысяч спутников для обеспечения связи для сети Starlink. На данный момент запущено уже почти три тысячи. Из них в рабочем состоянии находятся примерно 2,5 тысячи.

Комические аппараты Маск не только угрожают планете мусором, но и могут повредить земную ионосферу. Так, при взрыве ступени ракеты Starship в небе образовалась плазменная дыра. Ее обнаружили иркутские ученые из международной команды исследователей.