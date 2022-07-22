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SpaceX запустила на орбиту ещё 46 интернет-спутников Starlink

Анастасия Бобылева
21:56 22.07.2022
Теперь общее количество запущенных аппаратов этой серии составляет 2,9 тысяч.
SpaceX запустила на орбиту ещё 46 интернет-спутников Starlink
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Американская компания SpaceX вывела на орбиту 46 интернет-спутников Starlink. С места запуска велась трансляция.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 был дан в 13:39 по времени Восточного побережья США. Вместе с выведенными ранее аппаратами этой серии количество запущенных интернет-спутников составило 2,9 тысячи. Из них в рабочем состоянии находятся примерно 2,5 тысячи.

В ходе запуска многоразовая первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу у побережья Калифорнии.

Ранее стало известно о новом рекорде по количеству запущенных за один выход в космос спутников. Космонавты из России и Италии запустили 10 малых космических аппаратов в рамках эксперимента «Радиоскаф».

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