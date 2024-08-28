Ракета Илона Маска сделала плазменную дыру в ионосфере Земли

Уникальную аномалию в ионосфере Земли впервые обнаружили иркутские ученые с зарубежными коллегами. В части верхних слоев атмосферы появилась плазменная дыра. След ведет к Илону Маску.

Взрыв ступени ракеты Starship. Это транслировали в прямом эфире в конце прошлого года. А сегодня выяснилось, что в ионосфере в районе взрыва возникла плазменная дыра. И обнаружили ее иркутские ученые из международной команды исследователей. Говорят, что наблюдают такую аномалию впервые. Обычно такие дыры образуются от химических процессов - из-за взаимодействия с топливом ракетных двигателей .

«Тут другая история произошла. Взрыв породил волну. Эта волна вынесла электроны в более плотную атмосферу, вниз. Там, где атмосфера плотнее - больше вероятность, что электрон к атому прилепится. Количество электронов падает резко. Совершенно другой физический механизм», - ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Юрий Ясюкевич.

Все произошло после неудачного запуска космического корабля Starship Илона Маска в ноябре прошлого года. Спустя две с половиной минуты после старта возникли неполадки. На высоте 90 км первая ступень аппарата отделилась и взорвалась. Основной модуль поднялся еще на 59 км. Потом его подорвала автономная система безопасности. Сейчас российские ученые вместе с зарубежными коллегами разбираются в моментах, природа которых пока непонятна.

«С точки зрения физики процесса - интересно. С точки зрения высокоточной навигации - там тоже можно что-то поискать. Но для простого человека ничего плохого произойти не должно напрямую. Тут не надо волноваться, что запуски могут ухудшить нашу жизнь - нет», - объяснил Ясюкевич.

Накануне ночью во Франции сняли видео, в котором в небе летит огненный шар. Говорили: это - то ли НЛО, то ли метеорит. Его видели также в Швейцарии и Германии.

Оказалось, всех напугал очередной спутник Starlink, который сгорел в атмосфере.

«В атмосферу Земли вошел спутник Starlink и распался. Для землян это не представляло никакой опасности, потому что аппараты такого размера целиком сгорают в верхних слоях газовой среды», - объяснил вице-президент Астрономического общества Франции Жиль Давидович.

В небе то и дело появляются паровозы из святящихся спутников Маска. На американского миллиардера жалуется Китай. Даже писали в Управление ООН по вопросам космического пространства. В жалобе указали, что из-за спутников Starlink китайская орбитальная станция «Тяньгун» дважды была вынуждена менять свою траекторию. Маск в ответ на обвинения говорит, на орбите места много, хватит всем. Мол спутники можно размещать на разных высотах с интервалом в 10 метров. А на днях миллиардер обещал, что в следующем году примерно каждые два дня его компания будет запускать в космос по ракете.

«Посмотрим, насколько это целесообразно. Много на самом деле трудностей. В основном, в околоземном космическом пространстве Мусор, который мы создавали и продолжаем создавать. Пока что удаление мусора дороже, чем запуск новых аппаратов», - рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Этой ночью вывели на орбиту очередную партию спутников. А первая многоразовая ступень, которую использовали 23 раза должна была приземлиться на морскую платформу, но опрокинулась и упала в Атлантику.

Ранее Илон Маск заявлял, что без SpaceX только Россия могла бы вернуть экипаж Starliner. Так миллиардер прокомментировал ситуацию с застрявших на МКС космонавтов корабля Boeing Starliner США.