Российская сторона убедилась в неспособности режима Владимира Зеленского договариваться. Такими выводами в интервью РИА Новости поделился постпред России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил о проведенных весной 2022 года в Стамбуле переговорах, по окончании которых «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», под которыми была подпись и главы украинской делегации. Однако, продолжил российский постпред, такие быстрые мирные договоренности не устраивали спонсоров киевского режима - англосаксонов.

Затем в октябре того же года Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией. В таком случае, отметил Небензя, напрашивается вопрос, как можно прийти к какому-то решению без диалога.

«Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате - режим Зеленского недоговороспособен. Возникает риторический вопрос - возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева», - сообщил Небензя агентству.

При этом Москва не раз подтверждала готовность к диалогу, что не имело характера декларативности.