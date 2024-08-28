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Постпред в Вене рассказал о планах обсудить Курскую и Запорожскую АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ намерен обсудить ситуацию на Курской и Запорожской АЭС 9 сентября, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Дарина Криц 2024-08-28 01:44:11
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Обсуждение ситуации на Курской и Запорожской атомных электростанциях состоится 9 сентября. При этом российская сторона не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак на Курскую АЭС.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что в зависимости от развития ситуации все может измениться. Его слова приводит газета «Коммерсант».

«В любом случае ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будем обсуждать на очередной сессии Совета 9 сентября. <...> О последствиях для украинской стороны из-за этих атак говорить пока рано. Западные страны снисходительно относятся к любым фактам украинских нападений на ядерные объекты, они всячески пытаются уйти от того, чтобы всерьез заняться этим вопросом», - рассказал он изданию.

Комментируя визит генерального директора МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетики) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, Ульянов сообщил, что пока от него не последовало «никакой жесткой реакции».

По итогам визита Гросси подтвердил, что «видел следы от атак» на объекты Курской АЭС. Также глава МАГАТЭ не стал называть ответственных за эту атаку на объект атомной энергетики, добавив, что АЭС ни при каких условиях «не должна становиться объектом военных действий» или применяться в военных целях.

Во время пребывания гендиректора МАГАТЭ в Курской области, в частности в городе Курчатов, объявили ракетную опасность.

#в стране и мире #михаил ульянов #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #рафаэль гросси #курская аэс
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