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Гросси заявил о следах ударов дронов на Курской АЭС

По словам главы МАГАТЭ, случаи военной активности в районе станции вызывают беспокойство за ее безопасность.
Глеб Владовский 2024-08-27 15:26:58
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Рафаэль Гросси заявил, что увидел следы ударов дронов на территории Курской АЭС. Об этом глава МАГАТЭ рассказал в интервью журналистам.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», - сообщил он.

Гросси, после того как его ознакомили с последствиями атак на станцию, добавил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за ее безопасность.

В связи с этим глава МАГАТЭ заявил о планах провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Гросси заявил, что на территории Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

#МАГАТЭ #рафаэль гросси #курская аэс #атаки дронов
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