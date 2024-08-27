Гросси заявил о следах ударов дронов на Курской АЭС

Рафаэль Гросси заявил, что увидел следы ударов дронов на территории Курской АЭС. Об этом глава МАГАТЭ рассказал в интервью журналистам.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», - сообщил он.

Гросси, после того как его ознакомили с последствиями атак на станцию, добавил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за ее безопасность.

В связи с этим глава МАГАТЭ заявил о планах провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Гросси заявил, что на территории Курской области возникла опасность ядерного инцидента.