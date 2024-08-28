Украинским военкомам разрешили стрелять на поражение при угрозе жизни. Об этом заявили в территориальном центре комплектования по Волынской области. Накануне там неизвестный открыл огонь по посту охраны ТЦК. Недовольство жителей растет. На фоне катастрофичной нехватки личного состава ВСУ набирают всех. В том числе, и совершенно негодных к военной службе. Людей буквально вылавливают на улицах и дорогах, устраивают за ними опасные погони.

В Днепропетровской области сотрудники ТЦК устроили погоню за потенциальными новобранцами. Первые - на микроавтобусе, этот транспорт уже стал их отличительным знаком, вторые - отбиваются. В Харькове, например, работают привычными методами: пнуть, скрутить, отправить в окоп.

На Украине уже давно не имеет значения состояние здоровья тех, кого называют мобилизационным ресурсом - отправлять на войну будут всех. Отлов людей и так поставлен на поток. Так, несколько дней назад сразу же после концерта музыкантам одной из групп вручили повестки.

Флагман в наращивании темпов мобилизации - Киевская военная администрация. Теперь медосмотры в украинской столице станут круглосуточными. В центрах комплектования будут работать представители районных администраций, военкоматов, полиции и отделов здравоохранения. И дальше - как анонсировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль - только больше. На Банковой озвучили новый девиз.

«Люди должны воевать или делать все, чтобы снабдить тех, кто воюет, всем необходимым Украина потеряла три с половиной миллиона рабочих мест, мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП. Внедряем принцип "воюй или работай", который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени», - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

То есть, обеспечить режим Зеленского необходимыми поступлениями налогов и прочими платежами. Украинские националисты уже в открытую говорят о суровых реалиях: денег в стране нет, экономика пробила дно, дальше - еще хуже. Накануне и сам Зеленский потребовал от европейских стран вернуть беженцев обратно. Однако, западные союзники главу киевского режима пока игнорируют. Только лишь Польша не так давно сообщила о готовности вернуть на родину украинцев призывного возраста.

«Моральный дух на Украине так низок, потому многие из этих солдат, которые неделю назад шли по улице не в то время и не в том месте, были в основном подобраны военкоматами, посажены в фургон и отправлены на фронт. У них нет заинтересованности в войне», - объяснил директор программы международных исследований, преподаватель Ратгерского университета в США Майкл Росси.

Сопротивление против ТЦК лишь нарастает: люди выкладывают в сеть номера машин, на которых передвигаются сотрудники военкоматов - ночью их автомобили сжигают. Но Генштаб ВСУ, чтобы хоть как-то восполнить потери в вооруженных силах, посылает в бой части из неподготовленных мобилизованных. Об этом рассказывают боевики, попавшие в плен.

«Я водитель БМП-1, недавно выучился, не хватало водителей, меня послали на учебу, я только три раза проехался и все», - рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

Тем не менее, не так давно в стране продлили военное положение еще на 90 дней, а значит работы у сотрудников территориальных центров комплектования будет еще больше.

Ранее на Украине нашли способ мобилизовать тех, кому меньше 25 лет. Там теперь массово приходят повестки людям, снятым с воинского учета. Жителей по-прежнему отлавливают в кафе, магазинах и просто на улице.