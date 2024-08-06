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На Украине нашли способ мобилизовать тех, кому меньше 25 лет

На Украине теперь массово приходят повестки людям, снятым с воинского учета. Жителей по-прежнему отлавливают в кафе, магазинах и просто на улице.
Наталья Жадько 2024-08-06 20:29:03
© Фото: Страна.ua © Видео: ТРК «Звезда»

Кричи - не кричи - заберут все равно. Это принцип, по которому территориальные центры комплектования пополняют ряды украинской армии. И если для простых людей встреча с ними - фактически смертный приговор, то для ТЦК отлов - это уже «спортивный интерес». Об этом один из сотрудников рассказывает в интервью.

Человеческая жизнь на Украине уже давно не больше, чем галочка в чьем-то воображаемом списке. Квест, который пройти суждено не всем. Поэтому те, кто оказался на передовой в качестве пушечного мяса, все чаще сами добровольно сдаются в плен российским военнослужащим.

«У меня "белый билет" был. Они его просто выбросили и сказали: "Ты годен к службе". Гребут всех подряд. Инвалидов третьей группы берут. Потому что некому. Никто не хочет воевать», - говорит пленный Николай Хавтура.

Такого понятия как «ограниченно годный» уже давно нет. А ВСУ требуют у офиса Зеленского мобилизовать уже и тех, кто младше 25 лет. Паблики ТЦК выпускают пояснения: кого и как могут мобилизовать до этого возраста. Забирают тех, кто младше 25, но имеет военную подготовку или военно-учетную специальность. Официально эти люди призыву не подлежат, но сотрудники территориальных центров комплектования и полиции могут их задерживать и привозить в военкоматы для прохождения военно-лечебной комиссии. Оттуда билет в один конец - на передовую. А теперь предложения снизить призывной возраст на Украине все чаще звучат со стороны западных союзников.

«Они считают, что возраст от 18 до 25 лет оптимально подходит для того, чтобы граждане с точки зрения физических и, скажем так, психологических качеств могли активно воевать», - заявил депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

Пока отлов людей поставлен на поток. Уже на следующей неделе на Украине продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней - с 12 августа по 9 ноября. 

«Нам нужны новые бригады. Нам нужны три комплекта: одни воюют, одни в резерве, одни восстанавливаются. К сожалению, с теми темпами мобилизации, которые у нас сейчас есть, мы не можем этого делать», - призвал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Но и сопротивление тоже нарастает. Автомобили украинских военкомов полыхают по всей стране, а здания военкоматов штурмуют мирные жители, чтобы отбить насильно скрученных.

Генштаб ВСУ пытается блокировать активное продвижение Российской армии сразу на нескольких направлениях, посылая в бой части из неподготовленных мобилизованных. Но когда в ряды украинской армии призывают калек, инвалидов и фактически негодных для прохождения военной службы, никакая техника не поможет, в том числе и поставленные на Украину F-16.

«Чудо-оружия не существует. Об этом не раз уже заявляли и наши политики, и военные, и военные специалисты разных стран. Нет какой-то системы вооружений, которую ВСУ завтра получат - и вдруг послезавтра победят. Это невозможно в наше время», - говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.

Инфраструктуры для базирования F-16 на Украине фактически нет - наша армия поражает аэродромы. Однако заходить в воздушное пространство им придется, и тогда F-16 автоматически становятся законной целью для российских военнослужащих.

#Украина #ВСУ #Верховная рада #мобилизация #военное положение #тцк
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