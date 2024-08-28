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ВСУшник рассказал о приказе стрелять в гражданских в Курской области

Командование дало распоряжение расстреливать жителей, оказывающих украинским военным сопротивление.
2024-08-28 11:56:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Дмитрий Лабунский заявил, что украинским военным при вторжении в Курскую область приказали стрелять в местных жителей, если те оказывают сопротивление. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Тех, кто оказывает сопротивление, начальство сказало расстреливать», - сказал он.

Пленного мобилизовали и назначили механиком-водителем БМП-1. Уровень подготовки оставлял желать лучшего, во время обучения Лабунскому дали только три раза проехать.

Как утверждает Дмитрий, ВСУ испытывают большой некомплект в водителях боевых машин. Украинский военный указал на низкое качество техники. Как выяснилось, боевая машина, на которой он ехал, была неисправна.

Другой пленный назвал дикарями украинских военных, вторгшихся в Курскую область. По словам пленного, входя в дом, украинцы занимались мародерством, даже не успев раздеться, и вели себя как дебилы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #пленные #МО РФ #Дмитрий Лабунский
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