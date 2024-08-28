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В США отменили слушания по иску Google к российским СМИ

Отмечается, что американская корпорация стремится блокировать российские компании в зарубежных юрисдикциях.
Глеб Владовский 2024-08-28 19:25:42
© Фото: Jaque Silva, Keystone Press Agency, Globallookpress

В США отменили первое слушание по иску Google к российским телеканалам. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Уточняется, что окружной суд Калифорнии потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости» и «Царьград медиа» до 3 сентября определиться с датами слушаний по искам, связанным с решением инстанций из РФ о разблокировке YouTube-каналов, а также наложении штрафа. В случае, если день не будет выбран, стороны обязаны представить свои позиции суду.

По словам юристов, Google стремится через суд добиться недопущения иностранными компаниям в будущем предъявления претензий в адрес корпорации. То есть, цель инициированного процесса - блокировать активность компаний из России в зарубежных юрисдикциях.

Отмечается, что российские СМИ обращались в судебные инстанции ряда государств по признанию и приведению в исполнение судебных решений РФ против компаний Google за рубежом. Сделано это было после того, как иски против Google в России были удовлетворены и его признали банкротом.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю компанию американской корпорации Google ООО «Гугл».

#в стране и мире #сша #суд #Google #царьград #слушание дела
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