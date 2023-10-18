Суд признал банкротом российскую «дочку» Google
В компании открыто конкурсное производство.
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю компанию американской корпорации Google ООО «Гугл». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организация задолжала кредиторам около 53,6 миллиарда рублей. На данный момент в компании открыто конкурсное производство.
Напомним, процесс банкротства начался 18 мая прошлого года. В ООО «Гугл» указали на невозможность исполнения денежных обязательств.