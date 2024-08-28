Минюст РФ признал фонд актера Клуни нежелательной организацией

Минюст РФ внес Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной. Информация появилась на сайте госучреждения.

Кроме того, в реестр внесена немецкая НПО «Депутаты мирной России», которую еще 13 августа по решению Генпрокуратуры признали нежелательной.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной организацию, которая была основана в 2016 году в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.

Отмечается, что поводом принять данное решение в отношение НПО послужила дискредитация России, а также поддержка покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и терорганизаций.

Кроме того, отмечается, что фонд занимается распространением негативных псевдоэкспертных оценок российского законодательства об иностранных агентах.

В свою очередь Клуни заявлял, что основанный им фонд не будет добиваться ареста российских журналистов.