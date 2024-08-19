Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Клуни

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» деятельность американской неправительственной организации «Фонда Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice) из-за дискредитации России.

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций», - заявили в ГП.

В сообщении сказано, что «борцы за справедливость» продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России и публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства.

НПО основана в 2016 году в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.

Утверждается, что целью фонда является оказание бесплатной юридической поддержки жертвам нарушений прав человека по всему миру. Фонд, как было заявлено, борется за правосудие для женщин, журналистов, жертв геноцидов и военных преступлений, беженцев, защитников демократии и представителей меньшинств.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Джорджа Клуни Анна Нейстат рассказала о намерениях клуба добиться от Евросоюза и Международного уголовного суда арестов журналистов России, которые находятся за границей. По ее мнению, российские СМИ повлияли на развитие военного конфликта на Украине.