МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Клуни открестился от намерения его фонда преследовать российских журналистов

Джордж Клуни заявил об оговорке сотрудницы фонда в адрес журналистов России.
Услада Дубинина 2024-06-03 17:33:59
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Американский актер Джордж Клуни не подтвердил намерения «Фонда Клуни за справедливость» добиваться ареста российских журналистов. Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram*.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде допустил оговорку. Я сам сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов», - написал Клуни.

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Клуни и его фонд могли бы оказать помощь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи, показанных в СМИ в качестве жертв «российской агрессии». Она подчеркнула, что до сих пор нет информации, «кто же эти самые люди, которых в том числе CNN и ВВС показывали лежащими на улицах Бучи».

«Опубликуйте список - спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», - приводит ее слова Радио Sputnik.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Джорджа Клуни Анна Нейстат рассказала о намерениях клуба добиться от Евросоюза и Международного уголовного суда арестов журналистов России, которые находятся за границей. По ее мнению, российские СМИ повлияли на развитие военного конфликта на Украине. В Москве высказывание Нейстат осудили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #арест #журналисты #Джордж Клуни #МУС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 