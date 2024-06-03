Клуни открестился от намерения его фонда преследовать российских журналистов

Американский актер Джордж Клуни не подтвердил намерения «Фонда Клуни за справедливость» добиваться ареста российских журналистов. Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram*.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде допустил оговорку. Я сам сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов», - написал Клуни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Клуни и его фонд могли бы оказать помощь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи, показанных в СМИ в качестве жертв «российской агрессии». Она подчеркнула, что до сих пор нет информации, «кто же эти самые люди, которых в том числе CNN и ВВС показывали лежащими на улицах Бучи».

«Опубликуйте список - спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», - приводит ее слова Радио Sputnik.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Джорджа Клуни Анна Нейстат рассказала о намерениях клуба добиться от Евросоюза и Международного уголовного суда арестов журналистов России, которые находятся за границей. По ее мнению, российские СМИ повлияли на развитие военного конфликта на Украине. В Москве высказывание Нейстат осудили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

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