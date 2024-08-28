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На Курской АЭС с 29 августа введут дополнительные режимные меры

Въезд в Курчатов у Курской АЭС будет временно ограничен с 29 августа.
Игнат Далакян 2024-08-28 18:24:41
© Фото: Пресс-служба ГК Росатом, РИА Новости

В Курчатовском районе и на территории Курской АЭС с 29 августа вводятся дополнительные режимные меры. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Несмотря на то что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», - объяснил он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что организованы специальные блокпосты. Для жителей Курчатова, имеющих регистрацию, вход будет свободен. Кто работает в городе, но не имеет прописки, могут получить пропуск в администрациях города и Курчатовского района.

Смирнов также сообщил, что сотрудникам Курской АЭС и стройки АЭС-2 необходимо обратиться к руководству своей компании по поводу пропускного режима.

Кроме того, будут временно прекращены транзитные перевозки по Курчатову. Водителям таких транспортных средств рекомендовали искать альтернативные маршруты.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Курчатова и Курской АЭС заявил, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. В момент, когда он находился в местной гимназии, была объявлена ракетная опасность в связи с атаками ВСУ.

#курчатов #режим КТО #курская аэс #режимные меры
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